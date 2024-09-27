Avukat Aslı Murat, Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün’in 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmasının İsias Davası için umut verici olduğunu ifade etti.

Henüz mahkeme hükmüne erişemediğini belirten Murat, “Umarım İsias Davası için de ışık olur!” ifadelerine yer verdi.

Murat’ın açıklaması şöyle:

“6 Şubat depremi ardından, Adana’da yürütülen bir davada, yargılamadan kaçıp Kıbrıs’a gelen ve ardından Türkiye’ye iade edilen Hasan Alpargün aleyhine olası kast kararı çıktı ve müebbet hapse mahkum edildi. Henüz mahkeme hükmüne erişemedim ama umarım İsias Davası için de ışık olur! #isiasortakdavamız”