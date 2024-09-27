Murat: Umarım İsias Davası için de ışık olur!

ads ads ads ads
27/09/2024

ads
Murat: Umarım İsias Davası için de ışık olur!

Avukat Aslı Murat, Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün’in 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmasının İsias Davası için umut verici olduğunu ifade etti.

Henüz mahkeme hükmüne erişemediğini belirten Murat, “Umarım İsias Davası için de ışık olur!” ifadelerine yer verdi.

Murat’ın açıklaması şöyle:

“6 Şubat depremi ardından, Adana’da yürütülen bir davada, yargılamadan kaçıp Kıbrıs’a gelen ve ardından Türkiye’ye iade edilen Hasan Alpargün aleyhine olası kast kararı çıktı ve müebbet hapse mahkum edildi. Henüz mahkeme hükmüne erişemedim ama umarım İsias Davası için de ışık olur! #isiasortakdavamız”

27/09/2024 21:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Murat: Umarım İsias Davası için de ışık olur!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.