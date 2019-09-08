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Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti

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08/09/2019

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Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti

Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

Murat Yıldırım sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programını bıraktığını açıkladı. Twitter sayfasından bir açıklamada bulunan oyuncu şöyle yazdı:

"Kim Milyoner Olmak İster" deki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim."

Murat Yıldırım yeni sezonda yeni bir diziyle ekran olacak.

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TAGS: Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster’e veda etti, haber, kıbrıs,
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