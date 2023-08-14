Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri anıldı

Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıl dönümünde, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenlere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa- Sandallar ve Atlılar’da yaşanan tarihin en acı savaş suçu ve cinayetleri asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma için acı dolu yıllara geri dönmeyeceklerini de belirterek, egemenlik, uluslararası eşit statü, bağımsızlık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini, şehitlerin bu şekilde huzurla uyuyacağını söyledi.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 18.00’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekildiği törende, şehitler anıldı, şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

Törende, Muratağa, Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Buradaki tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

-Atlılar’daki anma töreni

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 18.30’da Katliam Çukurunda yapıldı.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla sona erdi.

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

-Aşır

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, törendeki konuşmasında, şehitleri andı, milli mücadele yıllarında yaşanan katliamları ve acıları anlattı. Aşır, Rumların Kıbrıs Türk halkını yıllarca acılar içinde bıraktığını, katliamlar yaptığını ancak tüm saldırılara rağmen köylerini terk etmediklerini, şehit düştüklerini ama vatan toprağını koruduklarını anlattı.

Aşır, o dönem yaşanan acı dolu olayları anlattı, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaya yaptığı çıkarma ile kendilerini katliamdan kurtardığını ve bağımsızlığa kavuşturduğunu söyledi.

Ahmet Aşır, kayıpların bulunması ve şehitliğin yapılması ile huzura kavuştuklarını, bayrakların burada sonsuza dek dalgalanacağına inanç belirtti ve teşekkür etti.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, 49 yıl önce bugün toplumsal bellekte büyük acılar yaratan acımasız saldırıları hatırladıklarını ifade ederek, soydaşlarının yaşam hakkının ellerinden alındığını vurguladı.

Benan, Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde bugün bağımsız ve özgür yaşadıklarını, ancak geçmişi unutmadan unutturmadan gelecek nesillere aktardıklarını kaydetti.

Ülkede gelecek nesillerin kendi bayrağı altında egemen hür yaşamasını şehitlere borçlu olduklarını ifade eden Benan, sırf Türk oldukları için katliamlara maruz kalan şehitleri asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Benan, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin garantörlüğü altında egemen ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edeceklerini ifade ederek, bu acıların bir daha yaşanmamasını diledi ve şehitleri andı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında şehitleri 49’uncu yıl dönümlerinde rahmetle andıklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarihinin acılarla dolu olduğuna vurgu yaparak, Rum Yunan ikilisinin yıllarca Türkleri adadan atmak ve yok etmek için zulümlere ve katliamlara maruz bıraktığını anlattı.

Anavatan’ın 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesiyle adaya barış geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu ve katliamlardan kurtulduğunu belirtti.

Harekat sonrası BM’de sürdürülen görüşmelere rağmen katliamların devam ettiğini ve “Ayşe tatile çıkıyor” mesajı sonrası İkinci Barış Harekatı’nın başladığını söyleyen Tatar, burada tarihin en acı savaş suçlarının işlendiğini, soydaşlarının katledildiğini söyledi.

“BM’nin de tüm bu yaşananlara maalesef seyirci kaldığını” ifade eden Tatar, şehitlere rahmet, ailelere sabır ve başsağlığı diledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unutturacağız” diyen Tatar, şehitlerin vatan için canlarını verdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta baskılara rağmen asla hiç bir şekilde eskiye dönüşe razı olmayacaklarını ifade eden Tatar, yeni siyaseti kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Egemen eşitlik, uluslararası eşit statü ve bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de değişen dengeler ve Kıbrıs’ta yeni siyaseti kalıcı hale getireceklerini kaydetti.

Şehitlerin eskiye dönerek değil yeni siyasetle huzur bulacağını vurgulayan Tatar, Muratağa Sandallar ve Atlılar’da cinayet işlendiğini ama yargıya götürülmediğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının barış huzur güven içinde yaşamasının omuzlarında olduğunu ifade eden Tatar, “Ulusal davamıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

-Serdarlı’nın kurtuluşu da törenle kutlandı

Öte yandan Serdarlı’nın kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü törenle kutlandı. Saat 19.15’te Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alan törende, protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Tören, şiir okuması, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlandı.