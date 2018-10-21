Muratağa’da 'Köylerimizde Çiçek Açıyor' etkinliği

Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin “Köylerimizde Çiçek Açıyor” projesi kapsamında,Muratağa,Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehitler Muhtarlığı işbirliğinde bugün, Muratağa köy meydanında şenlik düzenlendi.

Etkinlikte halk dansları gösterisi,canlı müzik performanslarının yanısıra çeşitli yöresel lezzetlerin satışının yapıldığı standlar da kuruldu. Etkinlikte ayrıca nostalji köy sergisi de sergilendi..

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu çok sayıda yetkili Belediye başkanları,muhtarlar be yöre halkı katıldı..

Etkinliğin açılışı geleceğin büyükleri çocuklar tarafından yapıldı ardından 1974 öncesi İlkokul olan ve şimdilerde Muratağa Atlılar ve Sandalları Yaşatma Derneğine çocuklar tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Etkinlikte daha sonra etkinliğin oluşumunu sağlayan yetkililer duygularını dile getirdi..

Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel birliğin bugüne kadar pek çok projeye imza attığını, bunun devamı için yetkililerden gerekli desteği de beklediklerini belirtti ve böylesi anlamlı bir etkinliğin oluşumuna katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

Atlılar Muratağa Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Ahmet Aşır da, bu köylerin daima var oluş mücadelesi acı ve gözyaşı ile hatırlamadığını söyleyerek, etkinlik sayesinde bu köylerle ilgili kötü düşüncelerin son bulmasını istedi ve köyün en büyük eksikliği olan çocuk parkı için destek istedi..

Şehitler muhtarı Olsan Karabardak da , bu köylerin acılı bir tarihe sahip olduğunu anımsatarak, verilen uğraşlar sonunda bu köylerin küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yıllardır kültür ve sanat alanında unutulan bu köylerin şimdilerde böylesi bir etkinlikle hatırlanmasının mutluluk verici olduğunu belirterek,bunun bu köyler açısından öneminin büyük olduğunu söyledi..

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, geçmişin unutulmamasını ama gelecekten de umudun kesilmemesini isteyerek , şehitlerin asla unutulmamasını temenni etti ve Anavatan’a dört elle sarılmak gerektiğini ifade etti..

Gün boyu sürecek olan etkinlik Yeniboğaziçi Belediye halk dansları ekibinin folklor gösterisiyle devam etti..

Etkinlik kapsamında öğleden sonra ise ülkemiz sanatçılarından Ayşe Güler Akın ve Kurultay Akbayır konseri yer alacak ayrıca Arif Edizer ve Orkestrası sahne alacak.

BRT