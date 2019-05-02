Muratoğlu: Basın, her türlü takdiri hak etmektedir

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu basının ifa ettiği görevin zorlukları nedeniyle her tür takdiri hak ettiğini belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Özellikle bu yıl Basın Özgürlüğü Endeksi’yle ilgili hazırlanan raporda KKTC’nin 2018’e göre 3 sıra yükselmesi hepimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Tabi ki hepimizin arzusu önümüzdeki yıl daha da üst sıralara çıkmaktır. Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir” denildi.

Muratoğlu, basın etiğine önem veren tüm basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.