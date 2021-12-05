Muratoğlu: Bireysel beklentiler toplumsal çıkarların önüne geçerse yasalar uygulanamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilliği aday adayı Ahmet Muratoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hükümetin ekonomik alanda aldığı kararları eleştirdi.

Muratoğlu açıklamasında, ülkenin yasaların vermiş olduğu yetkilerle yönetilebileceğini, kişilerin duygularına göre de yönetilemeyeceğini ifade etti.

Hükümet yetkililerinin popülizm ve rant peşinde koştuğunu belirten Muratoğlu, “Bireysel beklentiler toplumsal çıkarların önüne geçtiği sürece bu ülkede mevcut yasaların uygulanması mümkün olmayacaktır” dedi.

CTP Milletvekilliği aday adayı Ahmet Muratoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

MEMLEKET YASALARIN VERMİŞ OLDUĞU YETKİLERLE YÖNETİLİR, KİŞİLERİN DUYGULARINA GÖRE DEĞİL....

HALKIN DERDİ GEÇİM

Hükümet, içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazdan kurtulabilmek ve bir nebze halkın nefes almasını ve refahını yasal yetkileri dahilinde sağlamak yerine akıl almaz absürt kararlarla daha da içinden çıkılmaz bir kaosa neden oluyor.

Bir yandan enflasyon ve döviz artışı karşısında halkın alım gücünü minimize ederken diğer yandan serbest piyasa ekonomisi söyleminin arkasına saklanarak mevcut Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası’nı da hiçe sayarak hiç bir önlem almıyor. Bu yasa doğrudan Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir. Yasalar kamu yararı güdmekte olup bu amaçla çıkarılmaktadır; bu yasaları bile uygulamaktan aciz bir durumla karşı karşıyayız..

Özellikle halkı doğrudan etkileyen temel gıda, ilaç, hijyen ürünleri ve eğitimde kullanılan mallar gibi alanlarda dahil fahiş fiyatlar uygulanamaz ve uygulanmamalıdır da. Bu kalemler lüks tüketim değil, insanların temel gereksinimidir.

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ivedi olarak, gerekirse destek de alarak ekiplerini kurmalı fiyat denetimini sağlamalı, faturaları kontrol ederek, gümrük, nakliye ve diğer maliyetler hesaplanarak, çok yüksek kar içermeyen fiyatların belirlenmesi için sahaya inmelidir.

Popülizm ve siyasi rant peşinde koşanlar ve buna ek olarak bireysel beklentiler toplumsal çıkarların önüne geçtiği sürece bu ülkede mevcut yasaların uygulanması mümkün olmayacaktır.

Öte yandan Rekabet Kurulu bugüne kadar sadece ihaleye giren ve kaybedenlerin hakkını görüşüp karara bağlayan bir kurul görüntüsünden çıkıp yasa ile kendisine yetki verilen sektörde birden çok işletmenin bir araya gelerek belirlediği tek ve fahiş fiyatı da görüşerek karar vermektir.

Bir diğer önemli yasa da Hal Yasasıdır ki hem kaliteli ürün, hem de fiyat dengesi için önemlidir. En kısa zamanda yürürlüğe yürürlüğe girmesi gerekir.

Dün mevcut geçici Başbakan tarafından güneyden gelen Kıbrıslı Rumlara akaryakıt satışının durdurulması "telkini' de hiç bir ekonomik akılla bağdaşmayan ve hiç bir yasal zemini olmayan bir karardır...Ülke yönetimine talipseniz yasaları uygulamakla mükellefsiniz.

Hükümet tarafından ekonomik önlem diye halka yutturulmaya çalışılan ise 6 kelime ile "BORÇLANIN VE NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN"dür....

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05/12/2021 10:32