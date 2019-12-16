Muratoğlu: Bitmeyen çile Araç Kayıt Dairesi kuyruk sıkıntısı...

Ahmet Muratoğlu, sosyal medyadan Araç Kayıt Dairesi’nde oluşan uzun kuyruk sıkıntısını değerlendirerek, işlemlerin kısa zaman içerisinde internet üzerinden yapılmasını istedi.

Ahmet Muratoğlu, Araç Kayıt Dairesi’nde veznelerin eksik evrek ile gelen vatandaşlar tarafından meşgul edildiğini belirtti.

Muratoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Araç Kayıt Dairesi’nde bugüne kadar alınmış olan önlemler kısmı de olsa bir kolaylık sağlamaya yönelik olsa da kuyrukların bitmemesinin bir diğer nedeni de eksik evrak belge ile gelen yurttaşların gereğinden fazla vezneleri meşgul etmesidir...

Umarım kısa zaman içerisinde e-devlet anlayışı ile internet üzerinden bu işlemlerin yapılması gerçekleşir...”

16/12/2019 13:08