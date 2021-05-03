Murda'nın evlat acısı! Yeni doğan kızını kaybetti

'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, 20 Nisan'da dünyaya gözlerini açan minik kızı Ayla'yı 2 Mayıs günü kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bebeği için dua isteyen Murda'nın açıklaması herkesi duygulandırdı.

Şimdilerde Exxen'de yayınlanan 'O Ses Türkiye Rap' adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Önder Doğan, kızı Dua Ayla Doğan'ın vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Doğan, kızına duygusal sözlerle veda etti.

"KALBİM VE RUHUM AĞLIYOR HER GÜN"

Siyah beyaz bir kare paylaşan Murda, gönderisine; "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

"ÇOK ÖZLÜYORUZ SENİ"

Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti.

"HUZUR İÇİNDE DİNLEN KIZIM"

Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım...." notunu düştü.

BİR KIZI DAHA VAR

Ezhel ile birlikte seslendirdikleri 'Aya' isimli şarkıyla şöhreti yakalayan Murda'nın iki yaşında Doğa adında bir kızı daha var.

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03/05/2021 13:56