Muriç, Avrupa'nın Radarında

Kosova Milli Takımı ile Eylül ayında çıktığı 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fenerbahçeli Vedat Muriç, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Vedat Muriç, Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu, Kosova Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, milli formayla Eylül ayında çıktığı 2 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a göre bu maçı Tottenham yetkilileri izledi ve Vedat Muriç'i mercek altına aldı.

İspanyol basınına göre ise Kosovalı golcüyü Atletico Madrid de takip ediyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Tottenham, Harry Kane gibi Avrupa'nın en önemli golcülerinden birine sahip. Ancak İngiliz futbolcunun başı, sakatlıklardan kurtulmuyor. Bu da Tottenham'ı forvet arayışına itiyor. The Guardian'a göre Kane'in alternatifi Vedat Muriç. Kosovalı golcü, 2-1'lik Çekya galibiyetinde takımının ilk golünü attı. İngiltere'nin 5-3 kazandığı maçta da Kosova'nın attığı 3 golde de Muriç'in katkısı var. 2 asist yapan yapan Muriç, 55'te penaltıdan takımının 3. golünü kaydetti. Kariyerinin Türkiye sayfasını TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile açan Vedat Muriç; sırasıyla Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da oynadı. Çaykur Rizespor'da TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Muriç, geçen sezon gol krallığında Mbaye Diagne'nin ardından ikinci oldu. Bu performansıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girdi. Transfer savaşında kazanan sarı-lacivertliler oldu.