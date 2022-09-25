Muriqi'nin golü Kosova'ya yetmedi

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Kuzey İrlanda ile Kosova karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta açılışı Vedat Muriqi yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Kosova'yı 1-0 öne geçirdi.



Eşitlik için bastıran ev sahibi Kuzey İrlanda, 82'de amacına ulaştı. Lavery'nin asistini geri çevirmeyen Gavin Whyte, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.



87'de Muriqi, altıpas üzerinden topu kaleye gönderemezken takımını mutlak golden etti.

Futbolda genel kabul gören deyim bir kez daha gerçek oldu ve atamayana atarlar sözünü Kuzey İrlanda hayata geçirdi. 90+3'te David Magennis söyledi ve Kuzey İrlanda sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Kosova 6 puanda kaldı, Kuzey İrlanda ise 5'e çıkardı.

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25/09/2022 11:09