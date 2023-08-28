‘Süper Baba’, ‘Çiçek Taksi’ ve ‘Tatlı Kaçıklar’ dizilerinin yanında ‘Kabadayı’ ve “Hemşo’ gibi filmlerde rol alan Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Mürsel Yaylalı’nın ölüm haberini Oyuncular Sendikası, Twitter’dan duyurdu:

“Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi’nden kaldırılacaktır.”