Muş mezunu olduğu DAÜ’yü ziyaret etti

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş mezunu olduğu Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ İşletme Fakültesi mezunu olan Türkiye Ticaret Bakanı Muş bugün saat 10.45’te DAÜ’yü ziyaret ederek, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve Kurul üyeleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, rektör yardımcıları, akademisyenler ve dönem arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette Muş’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Senato Odası’nda gerçekleşen ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, aynı zamanda DAÜ mezunu olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin tarihi hakkında bilgi verdi, Muş’un mezuniyetinden sonra üniversitede yaşanan gelişmeleri aktardı.

Prof. Dr. Hocanın, “Sayın Bakan’ımızla gurur duyuyoruz. Bizleri ziyaret ederek onurlandırdığı için çok sevindik” diye konuştu.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de DAÜ’nün cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan olan mezunlar verdiğini ifade ederek, “Size hoş geldiniz diyoruz. Burası sizin yuvanızdır. Ne zaman isterseniz bekleriz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuşmasında yoğun bir program için KKTC’ye geldiklerini ifade etti.

Program içerisinde mezun olduğu üniversiteyi de ziyaret etme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Muş, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın KKTC ile ilgili gerçekleştirmeyi planladığı ortak projelerden bahsetti.

Bakan Muş, KKTC Devleti’nin varlığını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. DAÜ’nün ülkenin önde gelen kurumlarından biri olduğunu belirten Bakan Muş, mezun olduğu üniversitenin gelişiminden duyduğu memnuniyeti aktardı ve üniversite ile ilgili sorular sordu

Konuşmaların ardından DAÜ tanıtım filmi izlendi. Sonrasında, Bakan Muş, dönem arkadaşları ve hocalarıyla sohbet etti, DAÜ’de yaşadığı anılarını paylaştı.

Ziyaretin anısına DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Muş’a plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. Toplantının ardından Bakan Muş kampüs turuna katılarak, mezun olduğu fakülteyi gördü ve kampüsle ilgili bilgiler aldı. Ziyaret, DAÜ Deniz Tesisleri’nde Bakan Muş onuruna düzenlenen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

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04/06/2021 17:35