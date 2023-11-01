Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Hazal Kaya hakkında karar

Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya yaptığı paylaşımla destek veren Hazal Kaya hakkında açılan davada karar çıktı.

Kaya hakkında, Musa Orhan'a "hakaret" gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabında oyuncunun beraat ettiğini duyurdu. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde karar verdi.

Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti."

Kaya'nın avukatı sözlerine "Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır" diye devam etti.

Kaya, avukatının ifadelerini kendi hesabında paylaşırken "Çok mutluyum. Umarım bu karar emsal teşkil eder" notunu düştü.