Müsabakalar ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu, 6 Olimpik ve 7 Uluslararası atıcılık disiplininde Karpaz’dan Lefke’ye kadar yer alan Kulüpleri ve Atıcı Sporcuları ile sportif ve kültürel bağlamda Ülkemiz Sporuna önemli katkı ve hizmetler sağlamaktadır. Ancak 5 yasa tahtında faaliyetlerini düzenleyen Atıcılık Federasyonu, hem yasalardaki yetersizlik hem de ana spor malzemelerinin üzerindeki yüksek vergi tarifelerinden dolayı çok ağır şartlar altında Ata Sporunu sporcu aileleri ve Kulüpler kendi imkanları ile hayatta tutmaya çalışmaktadır. Atıcılık sporunu engelleyen yasa maddelerinin en ağırlarının başında gençleri spordan ayıranı olmuştur. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iyi bireyler olarak ülkeye kazandırmak amacıyla sporun tartışılmaz önemi çerçevesinde Atıcılık Federasyonu gerekli tüm temasları başlatmıştır.

Federasyonun tüm branşlarında faaliyet gösteren Kulüplerle 09 Mart 2022 tarihli genişletilmiş toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda bildirilmiştir;

1-Tüm atıcılık branşlarında faaliyet gösteren 21 yaş altı genç atıcıların poligonlarda spor amaçlı atış yapmaları durdurulmuştur. İlgili yasalarda genç atıcı sporcular için gerekli değişiklikler yapılana kadar müsabakaların başlamamasına,

2-Başbakanlık bünyesinde genç atıcı sporcuların önünün açılması amacıyla başlatılan çalışmaların, Kulüplerin belirlediği süreyi aşması halinde çeşitli eylem planlarının hazırlanacağı ve yürütüleceğine,

Uzun yıllardır plak atışları disiplinlerinde Türkiye Milli takımlarında yer alan Genç Milli Sporcularımız çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun puanlı müsabakalarına hazırlık için gerekli antrenmanlarını yapamıyorlar ve motivasyonlarını kaybetmiş durumdadırlar. Üçüncü ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtımına önemli destek veren Havalı ve Ateşli Silahlar branşlarında faaliyet gösteren Kulüplerimizin ve Atıcılarımızın faaliyetleri durmuş durumdadır. Atıcılık camiasının dikkatleri Başbakanlık bünyesinde başlayan iyileştirme çalışmalarına odaklanmış ve gösterilen ilginin olumlu bir şekilde tamamlanacağına inanmaktadır.

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11/03/2022 09:36