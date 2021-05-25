Muse solistinden akıl okuma teknolojisine destek

42 yaşındaki Matt Bellamy, “insan zihnini güçlendirmek” isteyen iki İngiliz tıp öğrencisi tarafından oluşturulan MindPortal’a yatırım yaparak Silikon Vadisi’ne katıldı.

Şirket, insanların; bilgisayarları, robotları, sanal gerçeklik karakterlerini ve insansız hava araçlarını akılla kontrol etmelerine olanak tanıyacak bir cihaz tasarlıyor.

BEYİN DALGALARINI ÖLÇÜP ANLAMLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

MindPortal, 2019 yılında University College London’da tanışan 31 yaşındaki Ekram Alam ve 27 yaşındaki Jack Baber tarafından kuruldu. Londra ve San Francisco’da faaliyet gösteren şirket, beyin dalgalarını ölçmek için ışık ışınları kullanıyor.

İnsanlar düşündüğünde, beyin hücrelerindeki bazı nöronlar ateşlenir. MindPortal'ın ışık huzmeleri, aktif olan beyin dokusuna çarptıktan sonra, hareketsiz dokuya çarpmaya kıyasla farklı bir şekilde dağılıyor. Ürettiği kulaklıklı mikrofon setinde, bu dağınık etkiyi ölçebilen ve aktiviteyi kaydetmek için matematiksel modeller kullanabilen bir dizi dedektör bulunuyor.

Çalışmalarına devam eden MindPortal; zamanla, saçılan ışık ışınlarının neyi ifade ettiğini tanımlayan bir model oluşturmak istiyor.

“AMELİYATA GEREK KALMAYACAK”

MindPortal kurucularından Ekram Alam şirketin faaliyetleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Uzun vadede yaptığımız şey, ameliyata gerek kalmadan kafa bandı gibi takabileceğiniz, beyin aktivitenizi okuyarak ne düşündüğünüzü anlayabilen bir cihaz yaratmak. Bu şekilde bir sanal gerçekliği kontrol edebilir, bir robotu hareket ettirebilir, yazı yazabilir veya zihinler arasında iletişim kurulabilirsiniz. Zihniniz, benliğinizle teknoloji arasındaki kontrol olacak.”

Alam, Bellamy’nin genç teknoloji şirketlerine yatırım yapan ve gelecek vaat eden firmalar için bir başlangıç okulu olarak kabul edilen Y Combinator’un ev sahipliğinde düzenlenen bir demo gününden sonra yatırım yaptığını söyledi.

Muse’un ünlü solisti Bellamy ise şunları söylüyor: “Gözlerimi yoldan ayırmadan ve bir yapay zeka ile tartışmak zorunda kalmadan arabamdaki şarkıları veya radyo istasyonlarını değiştirebilseydim, dünya daha güvenli bir yer olurdu.”

YATIRIMCILAR ARASINDA BAŞKA İSİMLER DE VAR

MindPortal yatırımcıları arasında Matt Bellamy yanında; Kleiner Perkins, Dan Siroker (Scribe AI’nın Kurucusu ve CEO’su), James Park (Fitbit’in Kurucu Ortağı ve CEO’su), Julie Zhou (eski bir Facebook yöneticisi) gibi isimler de bulunuyor.

Beyin okuma cihazları üretmeye çalışan diğer teknoloji firmaları arasında Elon Musk’un ortak kurduğu bir şirket olan Neuralink de yer alıyor. Alam, MindPortal teknolojisinin en önemli avantajı olarak; herhangi bir ameliyat gerektirmeden sadece bir kafa bandı takarak teknolojiyle kullanıcının buluşabilecek olmasını gösteriyor.

Şirket, 2023’ün sonunda ilk cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Alam, cihazın fiyatının 300 ila 600 $ arasında olmasını bekliyor.

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 16:01