MÜSİAD Antalya heyeti ziyaretlerde bulundu

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Antalya’dan iş insanları, MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu’nun davetlisi olarak KKTC’de temaslar yapıyor.

MÜSİAD Kıbrıs’tan verilen bilgiye göre, konuk heyet devlet ve hükümet yetkilileri ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etti.

Odayı ziyaret eden heyet, Oda yetkilisi Cengiz Alp ile ülkeye yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Cengiz Alp'e plaket verildi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile görüşen MÜSİAD heyeti, Gürcafer’e de plaket takdim etti.

04/10/2019 17:17