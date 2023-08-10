MUSİAD: Asgari ücretliden vergi alınmasının karşısındayız

MUSİAD KKTC, çalışan emekçi insanların iyi bir maaşla insanca yaşamalarını arzu ettiğini belirterek, “Asgari ücretliden vergi alınmasının karşısındayız” dedi.

MUSİAD KKTC’den yapılan yazılı açıklamada, çalışanların mutluluğunun, işyerinin de devamlılığı açısından en önemli kriterlerden birini oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Bununla beraber bir iş yerinin devamlılığını ve rekabet gücünü sağlayan bir başka unsurun ise maliyet analizi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Eğer işletmeler maliyetlerini karşılayamaz ise ya kapatır ya da işçi çıkarmak zorunda kalır. Aslında bu eko sistem kendi içerisinde hem işçi hem işveren hem de devlet üçgeninde karşılıklı bir anlayışla yürütülür.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, yine belirlenen asgari ücret ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm olarak alınan bir karardı. Ne kadar acıdır ki, bu akıl dışı uygulama başta pahalılığı, işsizliği, göçü ve kayıt dışılığı teşvik etmekte ve girdi maliyetlerin artması ile birçok iş yerinin kapanmasına yol açmaktadır. İçinden geçtiğimiz ve ülkede birçok işyerinin kapanmasına yol açan, ağır koşulların hafifletilmesi ve özel sektörün önünün açılması gerekirken, yapılan uygulamalar işverenlerin boynunda asılı olan ipin çekilmesinden başka bir şey değildir.

Hükümet edenler tarafından söz verilmiş olan SSK ve İhtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından karşılanması işverenleri de işyerlerini ayakta tutması için teşvik edecek en önemli unsur olarak ortada dururken bunların yapılmaması yanında, birde Asgari ücretten vergisi alınması bizleri çok üzdüğü kadar çalışanlarımızı da rahatsız etmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, yapılan değişikliğin günümüz koşullarına, hakka, adalete, vicdana, alın terine ve en önemlisi işletmelerimizi ve insanımızı ayakta tutma hakkını infiale uğrattığından soruna adil, kalıcı ve tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceği bir yolun bulunması gerekliliğini hatırlatır, Asgari ücretliden vergi alınmasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız.”