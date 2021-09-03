MÜSİAD Kayseri’den bir heyet MÜSİAD KKTC’yi ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Kayseri Şubesi’nden Mehmet Kütahneci başkanlığındaki bir heyet MÜSİAD KKTC’yi temsilciliğini ziyaret etti.

MÜSİAD KKTC’den yapılan yazılı açıklamaya göre MÜSİAD Kayseri Başkanı Mehmet Kütahneci MÜSİAD KKTC'nin yeni başkanı Ramazan Gündoğdu ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.

Kardeş vatan KKTC'de olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Kütahneci, iki ülke halkının

kopmaz bir bağ ile birbirlerine bağlı olduğunu ve KKTC halkının yanında bulunmanın görevleri olduğunu söyledi.

Kütahneci, “Bu sebeple buradayız ve inşallah bu kısa ziyaretimiz sonucunda güzel iş birliği modelleri oluşturacağız ve bundan sonra daha sık yavru vatana gelip gitmek iş dünyasının buraya adeta çıkarma yapmasına aracılık etmek için çaba harcayacağız” diye konuştu.

GÜNDOĞDU

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anadolu'nun kopmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak Anadolu'dan gelen tüm dostlara kapılarının sonuna kadar açık olacağını kaydetti.

Gündoğdu, Kayseri bölgesinden iş dünyasının bir çok kuruluş temsilcisi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılacak görüşmelerin önemini vurguladı.

MÜSİAD'ın bu tarz iş birliği modellerine aracılık ediyor olmasının gurur kaynağı olduğunu kaydeden Gündoğdu, görüşmeler sonucunda yeni işbirliği modellerinin ortaya çıkacağından emin olduğunu; bu iş birlikteliklerinin bağlarını daha da kuvvetlendireceğini dile getirdi.

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03/09/2021 20:28