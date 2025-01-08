MÜSİAD KKTC: “Asgari ücret belirlenirken mutlak ve ortak bir mutabakatla hareket edilmeli”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC, asgari ücret belirlenirken, işverenler, çalışanlar ve ilgili tüm paydaşların mutlak ve ortak bir mutabakatla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

MÜSİAD KKTC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta planlanan toplantısında belirlenecek yeni asgari ücret rakamının, özellikle küçük işletmeler başta olmak üzere tüm ekonomi üzerinde yaratabileceği etkilere dair ciddi kaygılar taşındığı ifade edildi.

KKTC ekonomisinin sadece kamudan ibaret olmadığı özel sektörün de istihdamın büyük bir kısmını sağladığı ve önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak, asgari ücrette gerçekleştirilecek büyük bir artış, bu işletmelerin maliyetlerini öngörülemez bir şekilde yükseltecek; işletmelerin kapanmasına, istihdam kayıplarına ve ekonomik dengelerin bozulmasına yol açacaktır.”

Asgari ücret belirlenirken, işverenler, çalışanlar ve ilgili tüm paydaşların mutlak ve ortak bir mutabakatla hareket etmesi gerektiğine inanç belirtilen açıklamada, karar alıcıların, işverenlerin mevcut ekonomik koşullar altında yaşadığı zorlukları ve artan maliyet baskısını göz önünde bulundurmasının son derece önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, asgari ücret belirlemede, işletme ölçeğine ve sektörel farklılıklara göre kademe sistemi uygulanması, işverenler üzerindeki sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim yüklerinin azaltılması veya belirli bir süre devlet tarafından desteklenmesi ve enflasyon oranlarını düşürecek politikaların uygulanmasının kök nedenlere yönelik bir adım olacağı kaydedildi.

Tüm paydaşlar, işverenlerin, çalışanların ve toplumun genel yararına hizmet edecek şekilde ortak bir çözüm bulmaya davet edilen açıklamada, asgari ücret konusunun salt bir ekonomik mesele değil, toplumsal dengeyi etkileyen kritik bir unsur olduğu belirtildi.

Açıklamada, MÜSİAD KKTC’nin, yapılacak toplantılarda iş dünyasının sesi olmaya devam edeceği ve bu sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.