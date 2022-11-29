Musk: Apple, Twitter’ı tehdit etti

Twitter’ı satın alan Elon Musk, Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

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29/11/2022

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Musk: Apple, Twitter’ı tehdit etti

Twitter’ı satın alan Elon Musk, Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Apple’ın, Twitter’ın uygulamasını sanal mağaza App Store’dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.

Musk, bunun gerekçesinin ise söylenmediğini belirtti.

Apple’ın, “müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlaması” konusunda anket başlatan Musk ayrıca, bu şirketin, App Store üzerinden her şeyi yüzde 30 oranında vergilendirdiğini vurguladı.

29/11/2022 09:24
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TAGS: Elon Musk, Apple
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