Musk, ChatGPT'ye açık kaynaklı yapay zekayla meydan okudu

Milyarder girişimci Elon Musk, yapay zekâ şirketi xAI'ın bu hafta OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip bir sohbet robotu olan Grok'u açık kaynak kodlu hale getireceğini açıkladı.

Musk, açıklamayı sosyal medya platformu X'te yaptı.

Grok yapay zekâ sohbet robotu, geçen yılın Kasım ayında X sosyal medya platformunun paralı abonelerinin kullanımına sunulmuştu.

Musk, geçen yıl açık kaynaklı yapay zeka fikrini beğendiğini belirtmiş, ayrıca insanlığın yararı için yapay zeka geliştirmek yerine kâr amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle kurucuları arasında yer aldığı rakip yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açmıştı.