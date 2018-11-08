Musk Tesla’daki görevinden istifa etti!

Financial Times’ın haberine göre Musk, ABD Menkul Kıymetler komisyonuyla olan sözleşme gereği istifa etmeye zorlandı. Tesla ve Musk ile SEC arasında oluşturulan soruşturma sonucunda Musk suçlu bulunmuştu. Musk’ın yaptığı yanıltıcı iddialar bu soruşturmanın sebebiydi ancak SEC, Musk’ın şirketin CEO’luğundan istifa etmesi gerektiğini de duyurmuştu.

Tesla’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Denholm ise 2014 yılından beridir bağımsız olarak Tesla’ya danışmanlık yapıyordu. Musk yaptığı açıklamada, “Robyn hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş tecrübesi olan biri ve son 4 yıldır yönetim kurulumuzda üye olarak bize önemli katkılarda bulundu” dedi.

Denholm ise yaptığı açıklamada, “Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi. Denhol 6 aylık ihbar süresinden sonra Telstra’dan ayrılıp Tesla’daki görevine başlayacak. Musk ise şirketin sadece yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütemeyecek.