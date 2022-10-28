Musk, Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamladı

Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma işlemlerini tamamladığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Twitter yönetimini eline alan Musk, kısa süre içerisinde şirketin CEO’su Parag Agrawal ve CFO'su Ned Segal dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovdu.

Platformdan bir paylaşım yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazdı.

Twitter’ın yatırımcılarından ve Gerber Kawasaki Investments şirketinin CEO’su Ross Gerber, BBC’ye yaptığı açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığını doğruladı.

Gerber, Musk'ın sosyal medya şirketinde devrim yaratacak ve para kazandıracak becerilere sahip olduğunu söyledi.

Çalışanların işleri hakkında endişelenmeleri gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya ise Gerber, “Hem evet hem hayır..." dedi.

Agrawal ve Segal ile birlikte firmanın en üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde’nin de kovulduğu medyada çıkan haberler arasında.

Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone ise paylaştığı mesajla üç isme şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.

Reuters’ın aktardığına göre şirketin devir işlemi tamamlandığında Agrawal ve Segal şirketin merkez binasındaydı ve daha sonra da görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

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28/10/2022 20:42