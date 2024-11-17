Kongre üyeleri, Musk ile Rusya arasındaki temasların araştırılmasını talep etti

ABD'li iki üst düzey senatör Reuters tarafından görülen bir mektupta, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve kolluk kuvvetlerinin, milyarder Elon Musk'ın ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili nedenlerden ötürü Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililerle çok sayıda görüşme yaptığına dair haberleri araştırması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından üst düzey bir hükümet pozisyonuna atanan Musk, uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in CEO'su olarak milyarlarca dolarlık savunma ve istihbarat sözleşmelerini denetliyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Senatör Jeanne Shaheen ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed, Adalet Bakanı Merrick Garland ve Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi’ne, “Musk'ın SpaceX programlarına katılımı, ekim ayında Rus yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin haberlerin ardından, olası yasaklar ve belirli sözleşme ve imtiyazlardan hariç tutulma açısından soruşturulmalıdır” dedi.

Dün yazılan ortak mektupta, “ABD'nin bilinen bir düşmanı ile ABD hükümetinden milyarlarca dolar fon alan Sayın Musk arasındaki bu ilişkiler, Musk'ın bir hükümet yüklenicisi ve içeriden biri olarak güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır” ifadesi yer aldı.

Wall Street Journal'ın geçen ayki haberinden bu yana pek çok Demokrat temsilci, Musk'ın Moskova ile temaslarının soruşturulması için kamuoyu önünde çağrıda bulundu. Ancak böyle bir soruşturma emri verebilecek ABD yetkililerine gönderilen mektup daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı.

Shaheen ve Reed'in federal soruşturma çağrısı, Trump'ın seçim kampanyasına 119 milyon dolardan fazla para harcayan Musk'ın desteğiyle Beyaz Saray'a dönmeye hazırlandığı şu günlerde uzak bir ihtimal. Ayrıca Musk, yeni yönetimin Devlet Verimliliği Bakanlığı'na aday gösterildi.

Musk'ın Rus yetkililerle temas kurduğuna dair haberler 2022 yılında, danışmanlık şirketi Eurasia Group'un başkanı siyaset bilimci Ian Bremner'ın Musk'ın kendisine Putin'le Ukrayna savaşı ve Rusya'nın nükleer silah kullanımındaki kırmızı çizgisi hakkında konuştuğunu söylemesiyle ortaya çıkmıştı. Musk, Bremmer'ın iddiasını yalanladı ve Putin ile sadece 18 ay önce uzay hakkında konuştuğunu söyledi.

Wall Street Journal geçtiğimiz ay, ismi açıklanmayan ABD'li, Avrupalı ve Rus yetkililere dayandırdığı haberinde, Musk'ın Putin ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko da dahil olmak üzere Rus yetkililerle çok sayıda görüşme yaptığını bildirmişti.

Reed ve Shaheen mektupta, Musk'ın Kiriyenko ile görüşmeler yapmasının ‘son derece rahatsız edici’ olduğunu ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı bu yıl, Kiriyenko'yu diğer Rus yetkililerle birlikte Musk'ın X sosyal medya platformunda ve diğer sitelerde Rus çıkarlarını desteklemek ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri etkilemek için yapay zekâ destekli bir propaganda kampanyası yürütmekle suçladı.

Diğer yandan Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD uzay sektöründe baskın bir oyuncu haline geldi. SpaceX'e ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Pentagon tarafından büyük ölçüde güveniliyor.