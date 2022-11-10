Musk'ın serveti 200 milyar doların altına geriledi

Elon Musk'ın net değeri, salı günü yatırımcıların Tesla hisselerini 'Musk'ın Twitter ile meşgul olduğu' korkusuyla satmasıyla 200 milyar doların altına düştü.

Forbes'a göre Musk'ın net değeri şu anda 194.8 milyar dolar ve bunun büyük bir kısmı Tesla'daki yüzde 15'lik hissesinden geliyor.



Bu hisse 622 milyar dolar piyasa değerine sahip. Şirketin hisseleri son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti.

Şirket, nisan ayında Twitter için teklif verdiğinden bu yana piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti ve net değeri 70 milyar dolar düştü.

Yatırımcılar başlangıçta, en az 15 milyar dolarlık hisse senedini elden çıkaran Musk'ın hisse satışı konusundaki endişeleri üzerine Tesla'dan ayrıldı.



Musk, geçen ay 44 milyar dolarlık anlaşmayı 13 milyar dolarlık kredi ve 33,5 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdüyle kapattı.

Infrastructure Capital Management'tan Jay Hatfield, "Elon Musk, zamanın yüzde 100'ünü Twitter'da geçiriyor gibi görünüyor ve biliyorsunuz, daha fazla sermayeye ihtiyacı olabilir" dedi.



Aynı zamanda roket şirketi SpaceX'in de sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Musk'ın serveti, en zengin ikinci kişi olan LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'dan kabaca 40 milyar dolar daha fazla.

MUSK DA HİSSE SATTI

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.



Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu

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10/11/2022 08:57