Musk'ın Twitter için 'B' planı hazır

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Twitter için yaptığı 41 milyar dolarlık teklifin ardından Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Musk, bu planının ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Musk, konuşmasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek "İfade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir platform olmalı" dedi.

Bu arada Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirket çalışanlarına Musk'ın teklifini değerlendirmekte olduklarını söyledi.

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15/04/2022 18:53