Musk'tan Tesla çalışanlarına mesaj: 'Hisselerin yüzde 70 değer kaybetmesine üzülmeyin, en değerli şirket olacağız'

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinin bu yıl yaklaşık yüzde 70 değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk, çalışanlara bir e-mail gönderdi.

Reuters ajansının haberine göre Musk, Çarşamba günü gönderdiği mailde Tesla çalışanlarına hitaben, “Hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafaya takmayın. Tesla uzun vadede dünyanın en değerli şirketi olacak" dedi.

Musk’ın satın aldığı Twitter’ın başına geçmesinin ardından dikkatini daha çok sosyal medya platformuna vermesi Tesla yatırımcılarını kaygılandırmıştı.

Musk, şirket hisselerinde yaşanan düşüş sonrası dünyanın en zengin kişisi unvanını yitirmişti.

Tesla hisselerinin düşüş yaşamasında Çin’deki karantina kararı dolayısıyla üretimin azalacağı endişesi de rol oynuyor.

Tesla hisseleri Salı günü de Çin’den gelen haberle yüzde 11 değer kaybetti, yedi günlük değer kaybı sonrası dün bir miktar yükseldi.

Ancak Tesla hisseleri sadece Aralık ayında yüzde 40 değer kaybetti.

ABD ve Çin’de indirim kampanyası başlatan Tesla’nın siparişleri yetiştirip yetiştiremeyeceği ise bilinmiyor.

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29/12/2022 15:42