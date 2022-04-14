Musk’tan Twitter için yeni teklif: 41,4 milyar dolara şirketin tamamını istiyor

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tamamına talip oldu. Musk hisse başına Twitter’a 54,20 dolar teklif etti.

Bu rakam ünlü milyarderin şirkete yaptığı yatırımın kamuya duyurulmasından önceki son işlem günü olan 1 Nisan’daki fiyattan yüzde 38 daha yüksek. Twitter hissesinin kapanış fiyatı ise 45 dolar civarında bulunuyor.

EN BÜYÜK ORTAK

50 yaşındaki ünlü milyarder 4 Nisan’da yaklaşık Twitter’dan yüzde 9 oranında hisse almıştı. Böylece Musk, şirketin en büyük ortağı konumuna ulaştı. Musk satın almadan önce Twitter hisseleri 38 dolar civarından işlem görüyordu.

Musk, sosyal medya platformunda yapmak istediği değişiklikleri açıkladı. Bunun üzerine şirket, Musk’a yönetim kurulunda yer almayı teklif etti. Musk, Twitter’a düzeltme butonu gelmesi gerektiğini belirtmişti.

TWİTTER’I ELEŞTİRDİ

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’a yazdığı bir mektupta, “Yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal gerekliliklere hizmet etmeyeceğini anlıyorum. Twitter’ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

Elon Musk, şuanda dünyanın en zengin insanı konumunda bulunuyor. Ayrıca Twitter’ın en çok takipçiye sahip kullanıcısı konumunda. Ünlü milyarderin Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre 260 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Twitter’ın piyasa değeri ise 37 milyar dolar civarında.

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14/04/2022 16:19