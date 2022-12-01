Musk’tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir

Twitter’ı satın alan Elon Musk, platformdaki spam ve dolandırıcı hesapların temizlendiğini belirterek kullanıcıların takipçi sayılarının azalabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.

Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla “aktif kullanıcı rekoru” kırdığını duyurmuştu.

“Apple, Twitter uygulamasını kaldırmayacak”

Musk ayrıca, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüşüp Twitter uygulamasının App Store’dan kaldırılmasına dair yanlış anlaşılmaya son verdiklerini bildirdi.

Apple ise henüz konuya dair açıklama yapmadı.

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01/12/2022 09:27