Musk'tan Ukrayna için Starlink kararı

Elon Musk, SpaceX’in, Ukrayna’nın Starlink internet hizmetlerine erişimini “sonsuza kadar finanse etmeye devam edemeyeceğini” söylemişti. Bir gün sonra ise bu sözlerinden geri adım attı.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink internet hizmetlerini desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Musk mesajında "Starlink hala para kaybetmesine ve diğer şirketler milyarlarca dolar vergi mükellefi almalarına rağmen, Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATTI

Musk twitterdan önceki gün yaptığı paylaşımında “SpaceX bugüne kadarki harcamalarının ödenmesini talep etmiyor fakat sonsuza kadar da bunu finanse etmeyi sürdüremez” demişti.

ABD basınına göre Musk geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’yla iletişime geçerek bu programın finansmanını üstlenmelerini talep etti.

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16/10/2022 18:21