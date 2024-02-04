Muslera için sürpriz transfer iddiası

Galatasaray'ın kalesini 13 yıldır koruyan Fernando Muslera için sezon sonunda süpriz bir transfer teklifi yapılacağı ileri sürüldü.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un Muslera'ya transfer teklifi götüreceği belirtildi.

Eflatun sarılı kulüp, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık mukavele önerecek.

Haberde Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı ifade edildi.