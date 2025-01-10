Muslera kararını verdi: Galatasaray ile sözleşme yenileyecek mi?

Galatasaray'da Fernando Muslera 14 yılın ardından sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönmeyi hedefliyordu.

Ancak Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileme teklifini tecrübeli eldivene iletmişti.

TRT Spor'un haberine göre, Muslera'nın bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. 38 yaşındaki kaleci sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'ın kalesini 531 maçta koruyan Muslera, bu mücadelelerde 571 gol yerken, 187 kez de kalesini gole kapadı.