Muslera kurtardı, Gomis 90'da attı

ads ads ads ads
07/08/2022

ads
Muslera kurtardı, Gomis 90'da attı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 yendi.

Befetimbi Gomis oyuna girer girmez golünü attı. Galatasaray, 90. dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, Antalyaspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Antalyaspor, 45+3'te Luiz Adriano ile penaltı atışından yararlanamadı. Fernando Muslera, gole izin vermedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, iki takım da önemli gol fırsatları yakalamasına rağmen sonuç alamadı.

Antalyaspor'da önemli bir eksik bulunmazken Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, kadroda yok. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika maç kadrosunda yer almadı.

07/08/2022 23:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Muslera kurtardı, Gomis 90’da attı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.