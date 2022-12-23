Muslera'yı bekleyen ceza

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile karşılaştığı maçın ardından hakeme sert tepki göstermiş ve ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı.

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, son Gana maçıyla beraber 2022 dünya Kupası'na veda etmişti. Muslera'nın da içinde olduğu bazı Uruguaylı futbolcular ise hakem Daniel Siebert'e büyük tepki göstermişti.

Fanatik'in derlediği habere göre Muslera ve Godin'in hakemi protestodan alacakları cezayı milli takım maçlarında çekeceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Gimenez ve Cavani'nin ise başı büyük dertte.

FIFA'nın yönetmeliğinde 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ki bu da kulüp maçlarında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor. FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncuya minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men olacak. Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında konuştu. Timur, kalecileri Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2022 11:38