'Müslüm' vizyona girmeden satış rekoru kırdı

Türkiye’de en çok izlenen film olan 'Ayla’nın yapımcıları Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım, 'Müslüm' filminde de yapımcılığını üstlenirken, Can Ulkay ve Ketch ise filmin yönetmenliğini yaptı. Oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken filmde; Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Son zamanların en çok konuşulan filmler arasında yer alan 'Müslüm', geçtiğimiz hafta ön satışa açıldı. Biletinial.com tarafından yapılan araştırmaya göre film, 2018 yılının ön satış rekorunu kırdı. Yine yapılan araştırmada, 'Müslüm' filminin gişede büyük bir seyirci rakamına ulaşmasının beklendiği belirtildi.