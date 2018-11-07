Müslüman olan Sinead O'Connor: Beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum

Twitter'dan "Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum" paylaşımı yapan ünlü İrlandalı şarkıcı, Trump, Katolik Kilisesi ve diğer kullanıcılara yaylım ateşine geçti. Erkeklere ise kadınların sözünü dinlemelerini tavsiye etti.

Son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle gündeme gelen İrlandalı sevilen şarkıcı Sinead O'Connor, geçen ay İslam'ı seçtiğini duyurmasının ardından, bu kez beyaz insanlarla vakit geçirmeyi asla istemediğini açıkladı.

İslam'a geçince adını Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün "orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:

'ERKEKLER SUSUN, KADINLAR ŞARKI SÖYLEYEREK ŞEYTANI UYUTSUN'

Ardından "Twitter, Trump ve Milbank gibilerin ağızlarından dökülen şeytani pisliği benim ülkeme bile kusmalarına izin verirken bunu yasaklar mı, ​görmesi ilginç olacak" ve akabinde "Affedin. Bazen tanrının kirli işçilere ihtiyacı var" mesajlarını paylaşan O'Connor/Davitt, şöyle devam etti:

"Bu ara kişi zeki bir teologsa ve bu yolculuğa çıkmışsa, bilir ki, Tevrat, İncil ve kahrolasıca Mahabarata'daki antik şiddetten Kuran'da söz edilmez…"

"Daha fazla şehit olmasın lütfen. Aptalca kahrolasıca bir fikir. Beyler, oturun ve bırakın kadınlar size şarkı söyleyerek şeytanın nasıl uyutulacağını göstersin."

'TRUMP'I GETİRDİĞİNİZ GİBİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ'

'Hıristiyan ilahilerde düşmanın bebeklerinin kafalarını kayalara vurarak ezmekten söz edildiğine teologların hiç değinmediğine' dair de bir paylaşım da bulunan ünlü şarkıcı, şu çıkışı yaptı:

"Herkes yoksul Amerikalıların Trump'ın kurbanları olduğunu söylüyor. Ama onu siz başa getirdiniz. Öyleyse kendisini kovabilirsiniz. Aksi takdirde onun suç ortağı olursunuz. İslamcı Terörizm denilen herşeyle ilgili de durum aynı. Şeytanın istediği ve sevdiği tam da budur.

KATOLİK KİLİSESİNDE ÇOCUK TACİZİNE ELEŞTİRİ

Bu sözlerine hiçbir İrlandalının karşı çıkmayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Biz kiliseyi kovmadık. Burunlarımızın dibinde çocuklarımızla kendilerini tatmin etmelerine izin verdik, üstüne tazminat da ödemediler. Bu 'uygarlık' altında İrlandalı insan evlatlarının yarasına merhem yoktur."