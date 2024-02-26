Musmer Unileague’de 4. hafta başlıyor

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26/02/2024

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Musmer Unileague’de 4. hafta başlıyor

Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın (27 Şubat Salı) oynanacak maçlarla başlıyor.

Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.

Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.

HAFTANIN KAPANIŞI BAŞKENTTE

Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.

SAYI KRALLIĞINDA HALİL ÇETİNYAY ZİRVEDE

Sayı krallığı sıralamasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.

MUSMER UNİLEAGUE’DE 4. HAFTANIN PROGRAMI

27 Şubat Salı

Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

28 Şubat Çarşamba

Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                  O         G         M        AS       YS       AV      P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                       3         3          0         214    182    32       6

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi            3         2          1         215    177    38       5

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi                  3         2          1         211    197    14       5

4.Rauf Denktaş Üniversitesi                   2         1          1         112    102    10       3

5.Avrupa Liderlik Üniversitesi                3         0          3         156    214    -58     3

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi          2         0          2         107    143    -36     2

 

SAYI KRALLIĞI

OYUNCU                  TAKIMI         SAYI

Halil Çetinyay          UKÜ               59

Temur Rustamov   BAÜ               56

Aykut Fidansoy       YDÜ               53

Sari Aljoulani           UKÜ               52

Chijindu Omah       BAÜ               52

Isiaka Saliu               ALU                42

Bora Altun               YDÜ               42

George Amaranye ALU                36

Praise Okafor          YDÜ               36

James Baker            RDÜ               34

 

26/02/2024 17:13
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TAGS: Musmer Unileague’de 4. hafta başlıyor
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