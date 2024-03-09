Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün Günü

Musmer UniLeague’de 6. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

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09/03/2024

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Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün Günü

Musmer UniLeague’de 6. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, günü galibiyetle kapatan ekipler oldu.

BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ DEPLASMANDA KAZANDI: 49-68

Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Maçın genelinde daha iyi bir oyun ortaya koyan konuk Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 68-49’luk skorla galip ayrılmayı başardı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde Chijındu Omah 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAŞKENTTE KAZANDI: 53-63

Haftanın kapanış maçında Rauf Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi özellikle son periyotta rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline alarak sahadan 63-53’lük skorla galip ayrıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Melihcan Arslan 17 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı.

 

Musmer UniLeague Puan Durumu

TAKIMLAR                                          O         G         M        AS        YS        AV.      P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                 6          6          0          446      372      74        12

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi        6          5          1          446      324      122      11

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi             6          3          3          412      397      15        9

4.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi      5          2          3          305      336      -31       7

5.Rauf Denktaş Üniversitesi              5          1          4          260      328      -68       6

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi           6          0          6          336      448      -112     6

 

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu                       Takım  Sayı

1-Temur Rustamova  BAÜ     119

2-Halil Çetinyay          DAÜ    110

3-Aykut Fidansoy       YDÜ     106

4-George Amaranye  ALÜ     97

5-Sari Aljoulani          DAÜ    92

6-Isıaka Saliu              ALÜ     86

7-Marcel Ngoyi          UKÜ     84

8-Chijindu Omah        BAÜ     84

9-Ramzi Qumsieh       UKÜ     81

10-Salomon Essam     DAÜ    81

 

7. HAFTANIN PROGRAMI

15 Mart Cuma:

Saat 18:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

16 Mart Cumartesi:

Saat 18:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (CIU Arena)

09/03/2024 20:58
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TAGS: Musmer UniLeague
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