Musmer UniLeague’de tempo yükseliyor

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22/02/2024

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Musmer UniLeague’de tempo yükseliyor

Musmer UniLeague’de üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Geride kalan iki haftada Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, ligde oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanarak yollarına kayıpsız devam ediyor.

Haftanın açılış maçında yarın (22 Şubat Perşembe) saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23 Şubat Cuma akşamı saat 19:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.

Haftanın kapanış maçında ise 24 Şubat Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edecek. Bu karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

22 Şubat Perşembe

Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)

23 Şubat Cuma

Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

24 Şubat Cumartesi

Saat 16:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)

 

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                                   O         G         M        AS       YS       AV      P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                        2          2          0          138     119     19       4

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi                   2          2          0          146     115     31       4

3.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2          1          1          133     112     21       3

4.Avrupa Liderlik Üniversitesi                 2          0          2          113     157     -44      2

5.Rauf Denktaş Üniversitesi                    1          0          1          55       59       -4        1

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi            1          0          1          44       67       -23      1

 

SAYI KRALLIĞI

OYUNCU                   TAKIMI          SAYI

Sari Aljoulani           UKÜ                42

Chijindu Omah        BAÜ                40

Halil Çetinyay          UKÜ                38

Temur Rustamov    BAÜ                36

Isiaka Saliu               ALU                32

Aykut Fidansoy       YDÜ                31

Bora Altun                YDÜ                31

Praise Okafor          YDÜ                24

Fode Toure              ALU                20

Eliel Awassi              ALU                18

22/02/2024 14:32
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TAGS: Musmer UniLeague, tempo,
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