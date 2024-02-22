Musmer UniLeague’de tempo yükseliyor
22/02/2024
Musmer UniLeague’de üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Geride kalan iki haftada Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, ligde oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanarak yollarına kayıpsız devam ediyor.
Haftanın açılış maçında yarın (22 Şubat Perşembe) saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23 Şubat Cuma akşamı saat 19:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.
Haftanın kapanış maçında ise 24 Şubat Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edecek. Bu karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
22 Şubat Perşembe
Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)
23 Şubat Cuma
Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)
24 Şubat Cumartesi
Saat 16:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M AS YS AV P
1.Yakın Doğu Üniversitesi 2 2 0 138 119 19 4
2.Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 2 0 146 115 31 4
3.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2 1 1 133 112 21 3
4.Avrupa Liderlik Üniversitesi 2 0 2 113 157 -44 2
5.Rauf Denktaş Üniversitesi 1 0 1 55 59 -4 1
6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 1 0 1 44 67 -23 1
SAYI KRALLIĞI
OYUNCU TAKIMI SAYI
Sari Aljoulani UKÜ 42
Chijindu Omah BAÜ 40
Halil Çetinyay UKÜ 38
Temur Rustamov BAÜ 36
Isiaka Saliu ALU 32
Aykut Fidansoy YDÜ 31
Bora Altun YDÜ 31
Praise Okafor YDÜ 24
Fode Toure ALU 20
Eliel Awassi ALU 18