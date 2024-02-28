Musmer UniLeague’de YDÜ seriyi bozmadı

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28/02/2024

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Musmer UniLeague’de YDÜ seriyi bozmadı

Musmer UniLeague’de 4. haftanın kapanış maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Rauf Denktaş Üniversitesi’ni 75-53’lük skorla yenerek, namağlup yoluna devam etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın genelinde rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi, aldığı bu galibiyetle 4’te 4 yapmayı başardı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hasan Sakallı 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

İLK DEVRE TAMAMLANIYOR

Musmer UniLeague’de ilk devre 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. 1 Mart Cuma günü Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. 2 Mart Cumartesi günü ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kozlarını paylaşacak.

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

Takımlar                                             O         G         M        AS        YS        Av.       P

1.Yakın Doğu Üniversitesi                  4          4          0          289      235      54        8

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi         4          3          1          290      233      57        7

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi              4          2          2          278      271      7          6

4.Rauf Denktaş Üniversitesi               3          1          2          165      177      -12       4

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi       3          1          2          181      210      -29       4

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 4          0          4          212      289      -77       4

 

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu                                   Takımı             Sayı

1-Temur Rustamova          BAÜ                81

2-Halil Çetinyay                   DAÜ                79

3-Isiaka Saliu                        ALU                67

4-Aykut Fidansoy                YDÜ                65

5-Sari Aljoulani                    DAÜ                65

6-Salomon Essam               DAÜ                53

7-Chijindu Omah                BAÜ                52

8-George Amaranye          ALU                52

9-Bora Altun            YDÜ                52

10-Marcel Ngoyi                 UKÜ                51

 

28/02/2024 23:04
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TAGS: Musmer UniLeague, YDÜ
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