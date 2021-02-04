Mussolini’nin torunu Lazio’ya imza attı

İtalya’nın bir dönem başbakanlığını yapan diktatör Benito Mussolini’nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini, İtalya Serie A ligi ekiplerinden Lazio’nun 19 yaş altı takımına resmi imzayı attı. Başkent Roma’nın en önemli iki ekibinden biri olan Lazio, maçlarda verdikleri faşist selamı ve yaptıkları ırkçı tezahüratlarla nam salmış taraftarlarıyla biliniyor.

1922 ila 1943 yılları arasında İtalya Başbakanlığı yapan ve diktatör Adolf Hitler’e ilham kaynağı olan Benito Mussolini’nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini, İtalya Seri A takımlarından Lazio’ya imza attı.

İtalya’da ırkçı görüşleriyle bilinen Lazio ekibine imza atan Mussolini’nin imzası İtalya’da birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Roma şehrinin en önemli iki takımından biri olan ve maçlarda verdikleri faşist selamı ile bilinen Lazio, yaptıkları ırkçı tezahüratlarıyla nam salmış taraftarlarıyla biliniyor.

Ünlü diktatör Benito Mussolini'nin torunu Romano Benito Floriani Mussolini, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu eski üyesi Alessandra Mussolini’nin de oğlu.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Mussolini, futbol uzmanları tarafından umut vaat eden ve çalışkan bir oyuncu olarak tanımlanıyor.

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04/02/2021 12:43