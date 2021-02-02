Mustafa Aktuğ: Lapta ve Alsancak'ta vakalarda artış var

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, BRT'de yaptığı açıklamada Lapta ve Alsancak Bölgelerinde vakalarda artış olduğunu söyledi.

Lapta Bölgesinde iki aşı merkezinin devreye girdiğini anlatan Aktuğ şöyle konuştu:

Lapta ve Alsancak Bölgelerinde vakalarda artış var. Aşılama ve tarama konusunda çalışmalar var.

Lapta Sağlık Ocağının ardından bugün Çamlıbel'de de aşılama merkezi hizmete girdi. 71 kişi aşılandı.

Lapta'da Tarama ve PCR testi konusunda sıkıntılar var. Sağlık Bakanı müsteşarının test için Lapta'ya gelineceği bildirmesine rağmen gelmediler. Alsancak'ta test yapıldığını duyan Laptalılar Alsancak'a gitti. Bulaş olmaması için yığılma olmasını istemiyoruz. Belediyelere denetleme yetkisi verildi market sahipleri yardımcı olurken vatandaş kurallarla ilgili tepki gösteriyor. Bu salgını vatandaşla birlikte aşabiliriz. Kurallara uymayan bir şey olmaz diyen vatandaşlar var.

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02/02/2021 14:47