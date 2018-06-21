Mustafa Aktuğ: Tek adam devri bitecek, belediye halk ile birlikte yönetilecek

Lapta Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mustafa Aktuğ, "Bu seçime halk olarak aday olduk. "Tek adam devri bitecek, belediye halk ile birlikte yönetilecek'' dedi.

Aktuğ, "17 yıldır belediyede çalıştığım için ismim öne çıktı ve seçildim. Belediye Başkanını sadece organizasyonu sağlayacak bir adam olarak düşünüyoruz. Biz belediyeyi halk konseyi ile birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) parti kararı üretek kendisine açık destek belirttiklerini; Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi'nin de aday çıkarmayarak kendisine destek olduklarını işaret eden Aktuğ, "illaki Ulusal Birlik Partisi tabanından da alacağımız destek var" şeklinde konuştu.

Lapta Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mustafa Aktuğ, gazetemize adaylık nedenlerini ve projelerini açıkladı.

Aktuğ, gelişen ve değişen dünyada yerel yönetimlerde halkın katılımının çok önem arz ettiğine dikkati çekti.

Lapta Belediyesi’nde ne yazık ki son dönemlerde böyle bir olgunun bulunmadığını belirten Aktuğ, “Lapta kasabasını ve bağlı köylerini son dönemde gezdiğiniz zaman belediye hizmetleri anlamında yeterli ve kaliteli hizmetin verilmediğini gözlemleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Lapta Belediyesi’nde devlet katkısının ve yerel gelirlerin gayet iyi olduğunu kaydeden Aktuğ, tek sorunun mali disiplin eksikliği olduğunu söyledi. Bunların başarılmasının tek yolunun, halkla birlikte çalışmak ve halkın katılımcılığını sağlamak olduğunu söyleyen Aktuğ, projelerini, “Kurumsal Projeler”, “Kamusal Projeler”, “Çevre Projeleri”, “Kültür, Sanat ve Spor Projeleri” olarak sıraladı.

"Halk Konseyleri Kurulacak"

Kurumsal projelerinin başında halk konseylerinin geldiğine dikkati çeken Aktuğ, “bölgenin geleceğine yön veren bölge insanının ihtiyaçlarıdır” diye konuştu.

Halkın da katılımıyla oluşacak yerel konseylerle bunların tespiti, planlanması ve uygulamasını birlikte yapacaklarını dile getiren Aktuğ, bunun yanında belediye organizasyonu içerisinde gerçekleştirecekleri düzenlemeyle huzurlu ve verimli çalışma ortamı oluşturacaklarını ifade etti.

"Halkın ayağına hizmet götüreceğiz"

“E-Belediye” uygulamaları ve yerinden uygulamalarla hem belediyenin yerelliğinin artacağını hem de ulaşılabilirliğini artıracaklarını söyleyen Aktuğ, "tüm projeleri halkla birlikte başaracağız" dedi.

Sosyal fayda ve sosyal maliyet ekseninde, halkın katılımıyla birlikte oluşturacakları kamusal projelerle, hem bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanacağını, hem de belediyenin gelir getirici olanaklarının artacağını dile getiren Aktuğ, Çamlıbel -Tepebeşı bölgesinde oluşturulacak çok amaçlı belediye hizmet binasıyla, çalışanın merkeze gelip geri dönmekten kurtulacağını, vatandaşın da tüm hizmetlerini bölgesinden karşılayacaklarını belirtti.

Bölgenin kendine özgün bir çevresi ve dokusunun olduğunu belirten Aktuğ, bu çevrenin korunması, rehabilitesi ve geliştirilmesi yönünde de pek çok projelerinin olduğunu belirtti.

"Sadece insan odaklı değil canlı odaklı çalışacağız"

Atık yönetimi, vektörlerle mücadele, sahipsiz hayvanların rehabilitesi gibi birçok projeleri olduğunu söyleyen Aktuğ, sadece insan odaklı değil canlı odaklı çalışacağız. Lapta’da yaşayan sahipsiz hayvanlarımıza da belediye olarak sahip çıkacağız dedi.

Mustafa Aktuğ, oluşturulacak gençlik ve halk merkezi vasıtasıyla sanat ve spor alanında da gençliğin boş vakitlerini kültür ve sanat dallarında harcamalarını sağlayacaklarını belirtti ve “tüm bunların dışında sosyal belediyeciliğin gereği olarak yaşlı, hasta, engelli ve çocuklarımızın yararlanacağı ve farkındalık yaratacak projeleri de hayata geçireceğiz” dedi.

Bölge dokusuna uygun, halkın katılımıyla oluşturulacak, sürdürülebilir, adil ve şeffaf projelerinin bulunduğunu dile getiren Aktuğ, özellikle eko ve agro kültür çerçevesinde üretimi, istihdamı ve ekonomiyi destekleyecek projelerin öncelikleri olduğunu ifade etti.

“Sina Manastırı Laptanın turizm merkezi olacak”

Çevreyi bir bütün olarak düşünerek, önleyicilik, entegrasyon ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket edeceklerini belirten Aktuğ, bu çerçevede uluslararası kurullar ve kuralların rehberliğinde atık yönetimi, ormanların korunması ve yasal düzenleme noktasında gereken çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Bölgenin tarihsel ve kültürel dokusunun en önemli miraslarından birisi olan Sina Manastırı’nın restorasyonu ve çevre düzenlemesiyle, merkezi yönetim, belediye ve bölgenin sivil toplum örgütleri paydaşlığında çalışılacağını söyleyen Aktuğ, Halk Konseyi’nin onayına sunulacağını ve bölge turizmine kazandırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir projelerinin olduğunu belirtti.

“Projemiz, Manastırın restorasyonu ve çevresinde yapılacak düzenlemeyle bölgenin endemik yapısına uygun, tarihini ve kültürünü yansıtan, üretim ve ekonomik fayda temelinde hazırlanmıştır” şeklinde konuşan Aktuğ, proje içerisinde turizm amaçlı tesislerle birlikte bölgeye özgü yetiştiricilik zeytin, harnup, üzüm, benzeri ve bunların yan ürünlerinin zeytinyağı, pekmez vs. üretilmesinin sağlanarak geniş konseptte bir ekonomik ve marka değerin yaratılacağını ve Sina Manastırının Lapta’da bir turizm merkezi olacağını da ifade etti.