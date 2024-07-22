Mustafa Akyön Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) uzun yıllardır asbaşkanlık görevini sürdüren Mustafa Akyön, yaklaşan olağan kurultayda Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Akyön, çocukluk yıllarından bu yana çeşitli kademelerde hizmet ettiği partisinde daha etkin bir rol üstlenme arzusunu dile getirdi.

Akyön, yaptığı açıklamada, partinin temel değerlerine olan bağlılıklarını sürdüreceklerini ve tabandan tavana daha güçlü bir yapıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. "Siz değerli dostlarımızın desteğiyle, partimizin ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğimize inancım tamdır," diyen Akyön, tüm partililerden destek beklediğini ifade etti.

Mustafa Akyön, Lefkoşa ilçesinde uzun yıllar süren asbaşkanlık görevi boyunca partinin birçok önemli çalışmasında yer almış, birlik ve beraberlik adına önemli adımlar atmıştır. İlçe Başkanlığı görevine adaylığı, parti içi demokrasinin ve katılımcılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşan kurultayda, Lefkoşa İlçe Başkanlığı için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Akyön'ün adaylığı, partinin geleceği için yeni bir umut ışığı olarak görülüyor.

Akyön, açıklamasını, "Desteklerinizi bekliyor, saygılarımı sunuyorum," sözleriyle sonlandırdı.