Mustafa Alnar, Avusturya’da Predator Austria Open 2021 turnuvasına katılıyor

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün destek verdiği başarılı bilardocu Mustafa Alnar, Avusturya’da düzenlenecek Predator Austria Open 2021 turnuvasına katılıyor.

6-9 Ekim 2021 tarihlerinde Avusturya’nın Klagenfurt şehrinde düzenlenecek organizasyonda Alnar, deneyimli rakipleri arasında başarılı bir sonuç elde edebilmek için mücadele edecek.

Birçok farklı spor branşında başarılı sporculara sponsor olarak destek veren Yonpaş Dumlupınar, destek verdiği sporculardan olan Mustafa Alnar’a bu önemli organizasyonda başarılar dilediğini duyurdu.

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05/10/2021 14:00