Mustafa Alnar Çeyrek Finalde...

Kıbrıs Türk bilardosunun gururu Mustafa Alnar, Matchroom Pool tarafından düzenlenen ve dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren prestijli bilardo turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. Alnar, güçlü rakiplerini geride bırakarak adını son 8'e yazdırmayı başardı.

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen turnuva, bilardo sporunun en üst düzeydeki yeteneklerini bir araya getiriyor. Mustafa Alnar, sergilediği üstün performansla Türk bilardosunun uluslararası arenadaki gücünü göstererek çeyrek finale adını yazdırdı.