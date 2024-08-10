Mustafa Alnar Çeyrek Finalde...

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10/08/2024

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Mustafa Alnar Çeyrek Finalde...

Kıbrıs  Türk bilardosunun gururu Mustafa Alnar, Matchroom Pool tarafından düzenlenen ve dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren prestijli bilardo turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. Alnar, güçlü rakiplerini geride bırakarak adını son 8'e yazdırmayı başardı.

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen turnuva, bilardo sporunun en üst düzeydeki yeteneklerini bir araya getiriyor. Mustafa Alnar, sergilediği üstün performansla Türk bilardosunun uluslararası arenadaki gücünü göstererek çeyrek finale adını yazdırdı.

10/08/2024 17:10
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TAGS: Mustafa Alnar Çeyrek Final
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