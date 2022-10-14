Mustafa Alnar, US OPEN'da gururlandırdı

Milli bilardocumuz Mustafa Alnar önemli bir başarıya daha imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlantic City’de organize edilen ve 256 elit sporcunun katıldığı turnuvada Mustafa, 17.sırayı alarak büyük alkış aldı.

Başarılı performansıyla dikkatleri çeken sporcumuz son 32 sporcu arasına kalma başarısı gösterdi.

Dünyanın önde gelen bilardocularıyla mücadele eden ve üç maçını 9-8 kazanan Mustafa Alnar dün 9-5 kaybettiği maç sonrası adını 17.sıraya yazdırdı.

Devlet katkısız başarı hikayesi

Uluslar arası arenada birçok şampiyonluğu bulunan, karşılığında hak ettiği ödülleri alamayan ve olayı hukuksal zeminde yürüten Mustafa Alnar, 60 bin TL'lik Amerika turunda da sözler verilmesine rağmen katkı alamadı.

Sponsorlarına Atlantic City’deki organizasyona katılması yolundaki desteklerinden dolayı teşekkür eden milli sporcumuz özveriyle çalışmalarına devam ettiğini ancak buruk bir gurur içinde olduğunu ifade etti.

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14/10/2022 17:50