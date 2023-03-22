Mustafa Alnar'dan Balkan Open'da önemli başarı

Milli bilardocumuz Mustafa Alnar, 18-20 Mart tarihlerinde Bosna Hersek’te Balkan Pool Tour tarafından düzenlenen Balkan Open Turnuvası'ndan başarıyla dönüyor.

Büyükler kategorisinde 206 sporcunun katıldığı organizasyonda çeyrek finalde kaybeden Alnar turnuvayı 5. olarak tamamladı.

Musrafa Alnar güçlü rakiplerle mücadele ettiğini ve ilk beşe girmeyi başardığını belirterek, "Turnuva boyunca Melekler Takımı formasını giydim ve bu forma ile uluslararası alanda büyükler branşında en iyi derecemi yaptım. Bu turnuvaya katılmama katkı koyan herkese teşekkür ederim"dedi.

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22/03/2023 21:55