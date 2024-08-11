Mustafa Alnar'dan büyük başarı

Matchroom Pool'un organize ettiği önde gelen bilardocuların katıldığı European Open'da milli bilardocumuz Mustafa Alnar 5. sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en iyi oyuncularının katılımıyla SKY Sport Uk ve YouTube Matchroom Pool kanallarından da canlı yayınlanan müsabakalarda Mustafa Alnar güçlü rakiplerini geçerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde kaybeden sporcumuz 256 sporcu arasında 5. sırada yer bularak gururumuz oldu.

Mustafa Alnar, geçtiğimiz ay Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Straight Pool (14+1) disiplinini üçüncü sırada tamamlamıştı.