Mustafa Bağman hayatını kaybetti

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19/09/2022

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Mustafa Bağman hayatını kaybetti

Girne Telekomünikasyon Dairesi eski müdürü Mustafa Bağman, yaşamını yitirdi.

Bağman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Bağman’ın cenazesi yarın (20.09.2022) saat 12.45’te kılınacak cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, paylaşımında “Girne Telekominikasyon Dairesi Eski Müdürü Mustafa Bağman abimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

19/09/2022 22:43
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TAGS: Mustafa Bağman hayatını kaybetti
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